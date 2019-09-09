Шойгу заявил министру обороны Франции о готовности к полноформатному сотрудничеству. Флоранс Парли не отказала

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности российского военного ведомства к полноформатному сотрудничеству с коллегами из Франции. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Минобороны Франции Флоранс Парли, передает пресс-служба российского оборонного ведомства 9 сентября.

«Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи», – вспомнил Сергей Шойгу в начале встречи с министром обороны Франции.

«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — сказал Шойгу.

По словам министра, по итогам встречи президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона в августе было принято решение о возобновлении контактов двух военных ведомств.

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«Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды», — добавил российский министр.

Помимо этого, Шойгу предложил наметить направления работы и согласовать перечень задач для экспертов для развития сотрудничества двух стран в этой сфере.

В свою очередь Парли заявила, что ее визит в Москву является «важным моментом в отношениях между Францией и Россией». «Потому что мы должны, как я считаю, продвигаться по пути диалога», – сказала министр обороны Франции.

«Я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления работы, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы», – подчеркнула министр обороны Франции.

Напомним, в Москве сегодня проходят российско-французские переговоры по формуле "2+2" (министры обороны и главы МИД).