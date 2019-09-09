Неудавшийся обгон одного микроавтобуса привел к лобовому двух других. Подробности смертельного ДТП на Киевском

Участниками смертельной аварии на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти, по уточненным данным, стали три микроавтобуса. Еще один автомобиль в ДТП не участвовал, а наехал на «последствия».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около половины девятого часа утра 9 сентября на 115-м километре трассы Р-23 «Петербург – Псков», в районе поселка Мшинская, столкнулись автомобили Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, что и привело к аварии.

На обгон пошел 34-летний водитель Ford Transit, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОР ДПС 2 ГИБДД. Во время маневра «Транзит» по касательной столкнулся с попутным Hyundai Starex, за рулем которого был 56-летний мужчина, отчего тот выехал на «встречку» и столкнулся с Ford Torneo. На фото с места ДТП видно, что последние два автомобиля после столкновения вылетели в кювет.

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В результате аварии погибли водитель и пассажирка Ford Tourneo. Водитель и пассажирка Hyundai получили травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в аварии было четыре участника, однако, по данным «Дорожного инспектора», 25-летний водитель Volkswagen Tiguan лишь наехал на обломки предыдущего ДТП, повредив лако-красочное покрытие своего автомобиля.

Из-за аварии проезд по указанному участку трассы был сильно ограничен, и на время пришлось вводить реверсивное движение. Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11:20 движение по Киевскому шоссе в районе 115-го километра осуществляется в штатном режиме.