Минприроды: Все пожары в российских заповедниках уже потушили

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рапортует о том, что последний пожар на особо охраняемой природной территории ликвидирован.

«В национальном парке «Забайкальском» [в Бурятии] ликвидирован лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, – 15 га», – цитирует 9 сентября заявление ведомства ТАСС.

В Минприроды РФ заверили, что больше пожаров в российских заповедниках нет.

В данный момент на территории 42 регионов РФ введен особый противопожарный режим, а в двух – режим ЧС. Лесные пожары, по оценке Рослесхоза, с начала 2019 года нанесли российскому бюджету экономический ущерб в семь миллиардов рублей.

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При этом Авиалесоохрана сообщает об увеличении площади природных пожаров на три гектара. «На 00.00 мск 9.09.2019 на территории Российской Федерации действовали 19 лесных пожаров на площади 441 гектар, по которым проводились работы по активному тушению», – рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Пожары в Сибири начались в июле 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах.