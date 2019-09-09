Выборы губернатора Петербурга прошли при рекордно низкой явке - 30,08%

Выборы губернатора Петербурга в 2019 году прошли при рекордно низкой явке избирателей. На участки пришли 30,05% горожан (1 млн 133 тыс. 157 человек), следует из данных, полученных по результатам обработки 98,3% протоколов. Об этом 9 сентября заявил журналистам председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, набрал 64,47% голосов – его победу обеспечили 726 тыс. 787 горожан. На втором месте – кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова: у нее 16,85% (или 189 тыс. 973 голосов). Последнее место занял, согласно обработанным на данный момент протоколам, кандидат от "Гражданской платформы", бывший "яблочник" Михаил Амосов, который набрал 15,99% (голоса за него отдали 180 тыс. 329 человек).

Окончательные итоги голосования пока не подведены, подчеркнул Виктор Миненко. Они появятся после того, как в систему ГАС "Выборы" будут введены 100% бюллетеней. Всего по поводу организации выборов губернатора в петербургский избирком поступило 12 обращений, сообщил Миненко.

В предыдущий раз выборы губернатора Петербурга проходили в 2014 году. Проголосовать тогда пришли 39,36% избирателей, а Георгий Полтавченко победил с результатом 79,3%. В 2003 году голосование прошло в два тура. Первый тур прошел при явке 28,99%, а ко второму до участков дошли 39,13% горожан. Валентина Матвиенко тогда выиграла выборы с результатом 63%.