Экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева обвиняют в растрате 12 миллионов евро

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Ему вменяют растрату в особо крупном размере.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, с ходатайством о заочном аресте бизнесмена СКР обратится в Басманный суд Москвы 9 сентября. Ананьев объявлен в международный розыск.

Заявление в правоохранительные органы в 2018 году подал Промсвязьбанк, в деле расследуются эпизоды противоправной деятельности Алексея Ананьева и его брата Дмитрия, который также являлся собственником компании. Бизнесменам вменяют хищение кредитных досье и совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации. Их незаконность установил Арбитражный суд Москвы.

Как напоминает The Bell уголовное дело возникло после расследования выдачи кредитов банком «Глобэкс» группе компаний «Техносерв», принадлежащей Алексею Ананьеву на сумму больше 12 миллионов евро. Кредит должен был быть погашен в апреле 2017 года, однако возвращен не был.

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Имя Дмитрия Ананьева фигурировало в показаних https://www.fontanka.ru/2018/10/30/089/по делу о поставках сахара для ФСИН по завышенным ценам в 2018 году.