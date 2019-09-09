В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщает ГУ МВД по Чечнской республике.

"Сегодня в 8:30 по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города Грозного сотрудники УГИБДД МВД по ЧР остановили автомашину марки "Форд", под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 года рождения. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Мотив противоправных действий злоумышленника пока не установлен.