Город засыпает...… Как считали голоса в петербургских избиркомах

Врио губернатора Александр Беглов и глава горизбиркома Виктор Миненко около полуночи отчитались о выборах, прошедших на высочайшем уровне и в полном соответствии с законом. Общая интонация: жалоб мало, и из них-то большинство не подтверждаются. Зато фейковых новостей о вбросах хватает, но силовики разберутся.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В минувшую ночь разрешилась главная интрига избирательной кампании: выборы губернатора в Петербурге прошли без второго тура. По результатам обработки 97,13% протоколов Александр Беглов выиграл с результатом 64,57%. Лидерство Александра Беглова на губернаторских выборах пометалось на запредельных отметках после первых данных с участков и в итоге устаканилось примерно на двух третях голосов.

Неизвестно, насколько поменялось настроение Миненко после неспокойной ночи подсчета голосов: поток сообщений о нарушениях при этой процедуре не прекращался до утра.

О том, что ночь подсчета голосов пройдет спокойно, никто и не мечтал. Аккуратно сложенные пачкой по несколько штук бюллетени, которые наблюдатели во время дня выборов фотографировали в урнах, предстояло вытряхнуть; переносные урны для голосования на дому, с которыми члены комиссий пытались оторваться от наблюдателей на автомобилях, предстояло вскрыть; списки избирателей, в которых то и дело в течение дня горожане обнаруживали свои поддельные подписи, предстояло проверить.

Напряженно было «на земле», в комиссиях, руководители же избирательной системы после закрытия участков демонстрировали благодушие и спокойствие. Председатель городского избиркома Виктор Миненко заявил, что сообщения о нарушениях – следствие некомпетентности наблюдателей. Те из них, кто действительно хотел проконтролировать процесс, со своей задачей справились, сказал он.

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Нет сомнений, что со своей задачей справились, например, наблюдатели участков №590 и 591 на Канонерском острове. После закрытия в 20.00 эти два участка оказались перенаселены наблюдателями: если считать, что их уровень спортивной подготовки соответствует среднестатистическому, не ясно, какие проблемы у нашей страны могут быть на международной арене. ОМОН, видимо, тоже насторожился и на всякий случай показательно продефилировал поблизости. Понятно, почему подсчет голосов на этом участке охраняли особенно тщательно: в процессе их сбора у комиссии возникали проблемы. Устраивали эти проблемы сами избиратели. Один из них, Олег Гревцов, написал заявление в полицию: он пришел голосовать и увидел, что бюллетень за него кто-то получил, подделав его подпись. Надо отдать должное члену комиссии: он пытался свести конфликт на нет и сделать так, чтобы избиратель не увидел своего фальшивого автографа, закрыв его листом бумаги и предложив Гревцову расписаться в соседней свободной графе.

Фраза «ночь наступает, просыпается мафия» непроизвольно возникла в голове, когда повалила информация о происшествиях на избирательных участках.

Поступали они из тех районов, которые за предыдущие месяцы отметились масштабными нарушениями на муниципальной предвыборной кампании. Но поскольку губернаторские и муниципальные выборы проходят одновременно, отделить одни нарушения от других невозможно.

Самым ярким, конечно, стал массовый исход в Московском районе, где «яблочникам» натурально пришлось гоняться за членами избиркомов на нескольких участках. Те так спешили покинуть свои рабочие места, что на встречу можно было рассчитывать лишь в территориальной избирательной комиссии. Но и эта встреча не задалась: практически под песню Уитни Хьюстон главу УИК 1280 Николая Малахова эвакуировали из ТИК, не дав кандидатам с ним пообщаться. Другим таким участком стал 1283 в школе на Варшавской. Кандидат от «Яблока» Анна Кузнецова рассказала "Фонтанке", что на момент побега главы УИК лидировала в голосовании на участке 1283, однако затем цифры странным образом изменились, и сейчас ее нет и в пятерке победителей.

Во Фрунзенском районе всю ночь дежурили на участках кандидаты от Партии Роста. Они в пяти муниципалитетах конкурируют с выдвиженцами, подконтрольными депутату Госдумы Михаилу Романову (он контролировал составление списков кандидатов и от партии власти, и от некоторых других партий на этой территории). Самым напряжённым был подсчет на участках в муниципалитете №75. Именно оттуда с самого утра поступали сообщения об аномально высоком числе желающих проголосовать на дому. Удовлетворять это желание члены комиссии уносились на автомобилях, взяв с собой по урне и паре сотен бюллетеней, столь стремительно, что кандидатам приходилось преследовать их по всему району.

Партия Роста включила весь доступный ей админресурс: пожаловалась в центральную избирательную комиссию. Ответ получился громким: председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что видит основания лишить Михаила Романова депутатской неприкосновенности. Михаил Романов — давний и непримиримый оппонент экс-депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, одного из лидеров петербургской Партии роста. Три года назад он обыграл ее на думских выборах как раз по округу, расположенному во Фрунзенском районе. Контроль над муниципальной властью на этой территории — залог успеха на следующих думских выборах.

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Заявление Элы Памфиловой, впрочем, реальной помощи кандидатам от Партии роста почти не оказало. Территориальный избирком №29 — он отвечает за участковые комиссии в районе — к полуночи официально велел перепроверить заявления о надомном голосовании. И аннулировать собранные за пределами избиркомов бюллетени, если будет зафиксировано, что хотя бы один из «надомников» проголосовал дважды — и дома, и в комиссии. Но это указание коснулось только выборов муниципальных депутатов. Надомное голосование за губернатора — хотя происходило одновременно — территориальный избирком не заинтересовало. Впрочем, участковые избирательные комиссии заинтересованности проявили ещё меньше. Они вовсе проигнорировали решение территориального избиркома и не стали ничего проверять: просто прибавили к бюллетеням, опущенным в урну внутри комиссии, бюллетени, принесённые с улицы.

Итоги «надомного» голосования показательны. На участке №2144, например, две урны отправились путешествовать по району около 8:30 утра и едва успели вернуться к закрытию комиссии в 20:00. За двенадцать часов работы члены комиссии собрали чуть больше 150 бюллетеней. Из них процент проголосовавших за Александра Беглова близится к сотне.

Во Фрунзенском районе Партия роста, предвосхищая события дня голосования, пыталась добиться установки КОИБов – автоматических комплексов обработки бюллетеней, которые затруднили бы фальсификации, исключив из процесса подсчета человеческий фактор. «Фонтанка» писала, что «перебросить» КОИБы во Фрунзенский район планировали из Красногвардейского: местные власти, по словам двух собеседников издания, якобы не были очень рады появлению автоматических урн на своей территории. Но не перебросили, оставив Красногвардейский район автоматизированным. В ночь подсчета голосов избирательные комиссии расположенного в районе муниципалитета «Ржевка» нашли выход из ситуации: они вскрыли КОИБы и пересчитали бюллетени вручную. «Справедливая Россия», чьих кандидатов как раз до последнего не регистрировали на Ржевке, будет требовать пересчета голосов.

В Купчино местами было нехорошо уже днем, а ночью эмоции возобладали окончательно. Наблюдателям в 292-й школе сразу не приглянулись сложенные стопкой бюллетени в урнах — а еще меньше им понравилась идея распотрошить эти стопки и смешать с остальными бюллетенями. Вообще с наблюдателями у избиркомов не заладилось: на Варшавской от них защищались партами, на севере в УИК №309 отвели метров на 20 от места обработки бюллетеней, а в муниципалитете «Екатерингофский» на 54 участке произошла уж вовсе знаковая беседа с главой УИК. От него всего-то и просили, показывать бюллетени так, чтобы их было видно — но он на переговоры со злоумышленниками не шел.

Занимательно было поначалу следить за обработкой бюллетеней в участке № 2135 на Малой Бухарестской. В какой-то момент пятерку кандидатов, за которых в едином порыве, вроде бы, проголосовали жители округе стали повторять так часто, что возникли аналогии со знаменитым списком Арьи Старк из «Игр Престолов». Но бояться им нечего: на защиту подоспела королевская гвардия в лице отказывающегося представиться человека, который очень хотел познакомиться с журналистом Давидом Френкелем — тот как раз лопался от смеха, глядя на подсчет голосов.

Утро наступило, но результатов по довольно большому количеству участков в системе ГАС «Выборы» так и не оказалось. В Центральном, Пушкинском, Фрунзенском районе избиркомы отказываются публиковать данные протоколов. Все они ссылаются на технический перерыв, который якобы не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.

Николай Кудин, Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"