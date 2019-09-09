Facebook не выплатил штраф Роскомнадзору. Судебным приставам придется искать средства компании без активов в РФ

Американская компания Facebook не исполнила решение российского суда по выплате трех тысяч рублей штрафа за отказ предоставить надзорному органу информацию о локализации данных пользователей из РФ.

«В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ», – цитирует 9 сентября заявление Таганского суда столицы «Коммерсант».

Собеседник издания заявил, что теперь компанией займутся судебные приставы, однако не совсем понятно, как они будут взыскивать долги. У Facebook нет никаких активов в России. В Федеральной службе судебных приставов пока не прокомментировали ситуацию.

Штраф в три тысячи рублей Роскомнадзор наложил в апреле за отказ социальной сети предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Соответствующее постановление вступило в силу 25 июня. Facebook должен был выплатить штраф в срок до двух месяцев. При этом глава компании Марк Цукерберг ранее заверил , что социальная сеть не будет хранить данные пользователей в тех странах, где якобы нарушаются права человека.