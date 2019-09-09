ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" займется торгами городской недвижимостью
Комитет имущественных отношений Петербурга получил право проводить торги по предоставлению на инвестиционных условиях объектов городской недвижимости. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба комитета.
Торги будет проводить подведомственное комитету ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". В качестве лотов выступит право заключения инвестиционных договоров объектов нежилого фонда и земельных участков для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования.
Ранее указанные торги проводило АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».