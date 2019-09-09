Уж полдень близится, а результатов муниципальных выборов все нет. Избиркомы по всему городу отказываются публиковать данные протоколов

Все шесть муниципальных избиркомов Центрального района отказываются вносить данные из протоколов в систему ГАС "Выборы", сообщили "Фонтанке" кандидаты от "Яблока". По словам лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Бориса Вишневского, который дежурит в избиркомах, все они ссылаются на технический перерыв, который якобы не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.

"Мы сидим у дверей муниципального избиркома с заверенными протоколами, согласно которым в нашем округе четыре из пяти мандатов выиграли кандидаты, рекомендованные "Умным голосованием" Алексея Навального. Но избирком "Владимирского округа" отказывается принимать и публиковать результаты. Они закрылись до 16 часов", – рассказал "Фонтанке" оппозиционный кандидат Денис Луговский.

Та же ситуация – в "Литейном округе". Там как минимум половину мандатов в совете, согласно протоколам участковых комиссий, получили кандидаты от "Яблока" и самовыдвиженцы, рассказал "Фонтанке" один из победителей Егор Карпенков.

В муниципалитете "Шушары" Пушкинского района происходит то же самое. "По протоколам я выиграл мандат, но муниципальный избирком отказывается вводить в ГАС "Выборы" эти данные. Говорят, что возможен пересчет голосов. У меня с оппонентами разница 30 голосов, боюсь, что при пересчете с ними можно что-то нахимичить", – рассказал "Фонтанке" поддержанный движением "Объединенные демократы" Илья Смирнов. Такая же ситуация, по его словам, в соседнем избирательном округе этого же муниципалитета, где мандаты берут кандидаты от КПРФ.

Не ввели в ГАС "Выборы" данные о победителях муниципальных выборов и с участков Фрунзенского района. Там заседание комиссий вовсе отложили на вечер.