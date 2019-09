Болтон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Советник президента США Джон Болтон оценил обмен заключенными между Россией и Украиной как серьезное событие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

This prisoner exchange is a major development. We hope to see more Ukrainian prisoners reunited with their families in the future. The U.S. continues to stand with the people of Ukraine. https://t.co/3HdmRq7a1h