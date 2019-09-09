Болтон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Советник президента США Джон Болтон оценил обмен заключенными между Россией и Украиной как серьезное событие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

This prisoner exchange is a major development. We hope to see more Ukrainian prisoners reunited with their families in the future. The U.S. continues to stand with the people of Ukraine. https://t.co/3HdmRq7a1h — John Bolton (@AmbJohnBolton) 8. September 2019

«Обмен заключенными — это серьезное событие. Мы надеемся увидеть больше украинских заключенных воссоединенными с их семьями», — сказал Болтон.

Он также добавил, что США продолжают оказывать поддержку гражданам Украины.

Москва и Киев произвели обмен удерживаемыми лицами 7 сентября в формате «35 на 35». Самолет с освобожденными россиянами прибыл в московский аэропорт Внуково в 13:26 мск. Позднее президент России Владимир Путин пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Стороны дали позитивную оценку освобождению и обмену заключенными, делая акцент на гуманитарном аспекте этой акции. Подчеркивалось, что проведенный обмен имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.