«Тойоту» с недавно уволенным полицейским остановили в Петербурге. В машине нашли оружие, экстремистскую книгу и свёрнутые в трубочки банкноты

Экс-полицейский на «Тойоте» попался в руки бывших коллег с многозначительным набором артефактов. Кроме оружия и белого порошка в машине нашли и духовную пищу — книгу из федерального списка экстремистской литературы.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне сотрудники ГИБДД попытались остановить стремительную «Тойоту Камри» в Приморском районе. Автомобиль требованию инспекторов не подчинился, после погони его затормозили у дома 6 на Приморском проспекте.

Водитель предъявил служебное удостоверение оперуполномоченного лейтенанта полиции на транспорте по Северо-Западу. Но после проверки по базе оказалось, что 24-летний уроженец Дагестана уволен со службы в мае. На пассажирском кресле его сопровождал 23-летний соотечественник, который заявил, что приехал в Петербург пару дней назад на соревнования по единоборствам.

В «Тойоте» у приятелей нашли заряженный пистолет, пакетик с порошком, пластины с таблетками и свёрнутые в трубочку сторублёвые купюры. Из багажника полицейские извлекли бейсбольную биту, а в салоне лежала признанная экстремистской литературой книга «Крепость мусульманина».

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.