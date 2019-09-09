Google отрицает вмешательство в российские выборы

Американская транснациональная корпорация Google опровергла обвинения в несоблюдении законодательства России о выборах, на котором настаивали комиссия Госдумы и Роскомнадзор.

Google заявил в понедельник, что он поддерживает ответственную политическую рекламу, которая соответствует местному законодательству», - сообщает 9 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

При этом Google так и не ответил на вопрос, распространял ли поисковик «политическую рекламу» во время голосования 8 сентября.

Напомним, что накануне Единого дня голосования Роскомнадзор потребовал от Google и Facebook убрать «политическую рекламу». Предупреждение, как настаивает Общественная палата РФ, не возымело действия на IT-компании. Более того, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич посчитал, что Google «наплевал на предупреждение Роскомнадзора». По его словам, Facebook, в свою очередь, блокировал посты в официальном аккаунте Мосгоризбиркома. Роскомнадзор также настаивает на нарушении Goоgle и Facebook российского законодательства.