Зеленский и Путин не меняли фамилии в списках на обмен. Украинский президент проконсультировался с ЕС по поводу Цемаха

Помощник Владимира Зеленского раскрыл подробности подготовки произошедшего 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Президент [Владимир Зеленский] договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было», – цитирует 8 сентября заявление Андрея Ермака издание «Украинская правда».

По его словам, в списках с самого начала значился экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 на Донбассе. Ермак подчеркнул, что украинский лидер обсудил его обмен с коллегами из ЕС.

«Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования», – отметил помощник украинского президента.

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Он также подчеркнул, что сложности в ходе обмена касались «исключительно юридических процедур».