Зеленский и Путин не меняли фамилии в списках на обмен. Украинский президент проконсультировался с ЕС по поводу Цемаха
Помощник Владимира Зеленского раскрыл подробности подготовки произошедшего 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
«Президент [Владимир Зеленский] договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было», – цитирует 8 сентября заявление Андрея Ермака издание «Украинская правда».
По его словам, в списках с самого начала значился экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 на Донбассе. Ермак подчеркнул, что украинский лидер обсудил его обмен с коллегами из ЕС.
«Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования», – отметил помощник украинского президента.
Он также подчеркнул, что сложности в ходе обмена касались «исключительно юридических процедур».
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать.
Тем не менее первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11.
Накануне обмена, 5 сентября, киевский суд освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Цемаха, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 в Донбассе. При этом до конца не было понятно, попадет ли он в списки обмена удерживаемыми лицами или нет. Так, украинская прокуратура заверила, что у нее нет такой информации.
Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.