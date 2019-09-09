Таксистам в «Пулково» подрезали крылья. Семерых иностранцев оштрафуют

Рейд на пункте контроля транспорта петербургского аэропорта перед выходными провели сразу несколько ведомств. Пассажирам пришлись искать другие способы добраться домой.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, всего на подъезде к «Пулково» сотрудники ГИБДД, ОМОНа Росгвардии, миграционной службы, ФСО и центра «Э» проверили 150 иностранных граждан. У семерых их них оказались проблемы с правилами въезда или проживания на территории России.

Им сотрудники полиции выписали протоколы по статье 18.8 КоАП РФ , что грозит штрафом до семи тысяч рублей с выдворением.