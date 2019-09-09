Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +24
$ 66.00р
72.89р
12:02 09.09.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
09.09.2019 10:30
Печать

6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Купить квартиру в строящихся жилых комплексах Компании в ипотеку от АО «Банк ДОМ.РФ» можно при внесении первоначального взноса в размере от 15% стоимости недвижимости, процентная ставка при этом составит от 11% годовых. При внесении первоначального взноса в размере от 20% процентная ставка составит от 9,7%. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 30 млн рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте дом.рф.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» возводится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой.

Жилой комплекс «Эталон на Неве» возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская». Проект будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. «Эталон на Неве» насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо.

ЖК Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом, который возводится в Крапивном переулке, д. 4. По соседству с комплексом располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады. 

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе.

ЖК «Галактика.Премиум» – проект класса бизнес-лайт, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. Жилой комплекс на 576 квартир строится в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами.

Квартал «Галактика» – масштабный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.09.2019 10:30

6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
06.09.2019 18:00

«Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
pixabay.com
06.09.2019 17:31

27 сентября - круглый стол «Осень на рынке недвижимости и ипотеки»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банков, застройщиков и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Осень на рынке недвижимости и ипотеки».
Setl Group
06.09.2019 17:04

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.
06.09.2019 17:00

Детокс головы, или Когда мозгу нужно остыть

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.
unsplash.com
06.09.2019 16:28

Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.
06.09.2019 14:55

Как начать разбираться в кино?

Новые фильмы выходят в прокат каждый месяц. Как выбрать то, что стоит смотреть? Вместе с телеканалом «Кино ТВ» мы составили краткое руководство для занятых горожан.
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.