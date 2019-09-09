6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Купить квартиру в строящихся жилых комплексах Компании в ипотеку от АО «Банк ДОМ.РФ» можно при внесении первоначального взноса в размере от 15% стоимости недвижимости, процентная ставка при этом составит от 11% годовых. При внесении первоначального взноса в размере от 20% процентная ставка составит от 9,7%. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 30 млн рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте дом.рф.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» возводится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой.

Жилой комплекс «Эталон на Неве» возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская». Проект будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. «Эталон на Неве» насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо.

ЖК Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом, который возводится в Крапивном переулке, д. 4. По соседству с комплексом располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады.

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе.

ЖК «Галактика.Премиум» – проект класса бизнес-лайт, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. Жилой комплекс на 576 квартир строится в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами.

Квартал «Галактика» – масштабный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/