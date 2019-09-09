Смертельное ДТП организовало реверсивное движение на Киевском шоссе

Серьезная авария с участием четырех машин произошла утром 9 сентября в Лужском районе Ленобласти. Проезд по трассе ограничен.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:20 на 114-м километре федеральной трассы «Санкт-Петербург – Псков» столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. На место прибыли МЧС, ГИБДД, медики и представители подрядчика, обслуживающего дорогу. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали.

Из-за аварии движение по трассе в районе места ДТП осуществляется в реверсивном режиме. В Упрдоре добавляют, что претензий к дорожникам по факту произошедшего нет.