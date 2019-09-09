Минтранс планирует разрешить покупку льготных билетов через Госуслуги

Длинные очереди льготников и депутатский запрос привели к тому, что Министерство транспорта России начало прорабатывать продажу онлайн-билетов для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик в ответ на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передает 9 сентября ТАСС.

Из документа следует, что главная сложность в обеспечении возможности авторизации пассажиров льготных категорий при покупке билетов через информационные системы, в первую очередь через «Госуслуги».

Отметим, что сейчас льготами могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающее их лица, члены многодетных семей.

Ранее всем желающим приобрести по сниженной цене билет приходилось отстаивать длинные очереди вживую.