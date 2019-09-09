В день выборов в Петербурге за незаконную агитацию задержали четверых. Двух кандидатов от «Яблока» оштрафовали

Четверых человек привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию в единый день голосования в Петербурге. Во время выборов раздавали листовки и растянули баннер.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне около часа дня в Колпино за проведение агитации в единый день голосования задержали троих молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет. Напарники растянули плакат на первом доме по улице Труда. В отношении них составлены административные протоколы.

Ещё одного агитатора задержали в посёлке Молодёжное Курортного района. 20-летний безработный раздавал листовки.

За незаконную агитацию также привлекли к административной ответственности кандидатов в депутаты МО «Васильевский» Станислава Диденко и Максима Лыкова. Как установил суд, оппозиционеры 8 сентября в 0.30 клеили агитационный плакат на водосточную трубу 39-го дома на 8-й линии Васильевского острова. Листовка содержала информацию о кандидатах партии «Яблоко».

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«Обоим назначен штраф в 1 000 рублей», — отметили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.