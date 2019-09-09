На начштаба Навального Шуршева в Петербурге напали с зеленкой. А вчерашних «зеленых» задержали

Об инциденте сам политик написал у себя в твиттер-блоге. Тем временем полиция задержала "зеленых" обидчиков члена комиссии УИК № 1614. Среди них затесалась школьница.

«Какой-то гопник вылил на меня зелёнку. Можно сказать, позеленел от злости, глядя на происходящий в Петербурге беспредел», – описал свои неприятности Александр Шуршев.

У ТИКа, куда свозят протоколы и бюллетени, какой-то гопник вылил на меня зелёнку. Можно сказать, позеленел от злости, глядя на происходящий в Петербурге беспредел pic.twitter.com/LagKs3SvBP — Александр Шуршев (@Shurshev) September 9, 2019

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Сам инцидент произошел, как пишет «Бумага», неподалеку от территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 1 в Адмиралтейском районе. Начштаба вышел за кофе. Вернувшись, несмотря на озеленение, в избирательную комиссию, начштаба Навального продолжил работать, а не писать заявление в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне после обращения с заявлением в полицию члена комиссии с правом совещательного голоса УИК № 1614 Анны Шлейниковой, которую облили зелёнкой, были задержаны четверо.

В отдел полиции доставили 39-летнюю заместителя управляющего магазина «Дикси», 16-летнюю одиннадцатиклассницу и двоих 32-летних безработных. После беседы с сотрудниками всех отпустили под обязательство о явке.

Полицейские изъяли пластиковую бутылку с зелёнкой, сейчас изучают видео с камеры наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».



Накануне утром к члену комиссии с правом совещательного голоса УИК № 1614 в Петроградском районе Анне Шлейниковой у дома подошла незнакомка и сказала, что хочет пообщаться. Затем Шлейникову облили зелёнкой. Однако в городском Избиркоме сам факт опровергали.