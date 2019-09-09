Глава СПЧ: Выборы в России прошли нормально, о недостатках доложат Путину

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально. ,О некоторых проблемах и недостатках, которые надо устранять, будет доложено российскому лидеру Владимиру Путину.

Всего выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, в трех столицах регионов – глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", – сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, при этом все равно есть и проблемы, которые надо решать, и недостатки, которые надо устранять в будущем.

"Все это отразится в докладе президенту", – добавил он.