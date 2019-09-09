Съемки комикса очистили в центре города улицы от машин. Для чиновников это стало неприятным сюрпризом

Запрет парковки на площади Островского и улице Зодчего Росси утром 9 сентября удивил сотрудников трех комитетов Смольного, хотя предупреждение об этом висит на сайте КРТИ с прошлой недели.

Утром в понедельник автомобилисты наткнулись на запретительные конусы, которыми были перекрыты обе стороны улицы Зодчего России. Там, как правило, паркуются сотрудники и гости Жилкома, КГА и КГИОПа, а также сотрудники редакции «Фонтанки».

Единственными автомобилями на улице стали три машины под чехлами, где любопытные пешеходы могли подглядеть нанесенный логотип «Полиция».

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Парковку прекратили в связи с проведением ООО «БАБЛ СТУДИОС» съемок художественного фильма. А с 18 часов 9 сентября по 8 часов 10 сентября и вовсе закроется движение транспортных средств.

Такие же проблемы с 11 сентября по 12-е ждут жителей набережной реки Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади. А 15 сентября с 06.00 до 13.00 на Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Кирпичного переулка.

Как выяснила «Фонтанка», ООО «БАБЛ СТУДИОС», если верить открытым данным, с лета 2018 года возглавляет Арам Габрелянов, основатель «Лайф.ру».

Компания в 2017 году сняла короткометражный фильм «Майор Гром» по комиксам собственного производства. А к октябрю 2019-го должна была выпустить фильм «Майор Гром.Чумной доктор».