Пожарная тревога напугала пассажиров Пулково. У гейтов учуяли запах гари

Пожарная сигнализация сработала в здании петербургского аэропорта Пулково 9 сентября. Сигнал тревоги нарушил привычную обстановку в 7.30 утра. Об этом «Фонтанке» рассказала клиентка одной из авиакомпаний Дарья.

«На улице и в здании аэропорта Пулково пожарная тревога, никто не реагирует. Но после паспортного контроля и пункта досмотра, непосредственно в помещении ожидания вылета (новое здание), едкий запах гари/горящей проводки. Но никто ничего не знает и не говорит», — отметила она.

В пресс-службе Пулково заверили, что в здании аэропорта ничего не воспламенялось и воздушная гавань работает в штатном режиме. Сигнализация включилась по технической причине, но пассажиров сразу же оповестили об отсутствии опасности.