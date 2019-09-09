Молодую мать на Камчатке подозревают в утоплении двух детей. Саму женщину спасли полицейские

Трагедия произошла в закрытом городе подводников Вилючинске Камчатского края накануне 9 сентября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц» (статья 105, часть 2, п а, в) .

По версии следствия, в воскресенье около 11 часов 27-летняя женщина взяла своих двоих детей, 1,5-месячного ребенка и 5-летнего и вошла в воду в районе прибрежной полосы бухты Крашенинникова в Вилючинске.

Вызванные очевидцами полицейские вытащили женщину из воды. Младенец к тому времени уже погиб. Его брат был доставлен в больницу и скончался в стационаре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.