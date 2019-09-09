Глава ЦИК Памфилова готова предложить поработать напавшему на нее мигранту. До этого она изъявила желание его накормить

Элла Памфилова могла бы предложить какую-нибудь работу человеку, напавшему на нее в ее доме в ночь на 6 сентября. Об этом пишет Ura.ruсо ссылкой на «Первый канал».

«Что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб, если это действительно так», — сказала глава Центризбиркома.

Госслужащая после признания задержанного за нападение 35-летнего гражданина Казахстана Башита Карабалаева, что он хотел найти в доме Памфиловой «какую-нибудь еду», заявила, что и так его бы накормила.

Мужчину задержали в палатке в лесу. Там же нашли явно позаимствованны им у других людей вещи, в том числе несколоко фаллоимитаторов. В Россию, по словам задержанного, он приехал на заработки, но потерял документы, и стал бомжевать.

На Памфилову напали в ночь на 6 сентября. Пытаясь отбиться, чиновница травмировала палец и получила несколько ударов электрошокером.