Даниил Медведев: Вышло хорошо. К сожалению, матч не закончился в мою пользу

Публика, ранее освистывавшая российского теннисиста, устроила ему овацию после финала US Open.

Даниил Медведев в упорной борьбе проиграл финал Открытого чемпионата США второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю. После игры он нашел много теплых слов для соперника, и даже для публики, которая весь турнир встречала россиянина враждебно.

«Я хочу поздравить Рафу. 19 «Больших шлемов» – это просто невероятно, возмутительно... Ты так играешь, что даже смешно. С тобой очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали твой первый «Шлем», второй, девятнадцатый. И я подумал: «Если б я выиграл, что они могли бы показать?», – шутил Медведев.

Говоря о своем поражении, Даниил уверял, что старался бороться, но не получалось: «И я думал, что все равно нужно бороться за каждый мяч, а там посмотрим, что выйдет. Вышло хорошо. К сожалению, матч не закончился в мою пользу».

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Досталось несколько теплых без иронии слов и публике: «Но я хочу поговорить о вас (указывает на трибуны). В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: ваша энергия привела меня в финал. В третьем сете уже думал, что буду говорить на церемонии, но вы подтолкнули меня, чтобы я продлил матч, потому что хотели посмотреть побольше тенниса. Из-за вас я бился как сумасшедший».

После этих слов зрители US Open устроили Медведеву овацию.