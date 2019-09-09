На Ржевке локализовали пожар в ангаре и рядом. Ущерб будут подсчитывать с десяток фирм

Пожарные оперативно справились с распространением огня на Лесопарковой, 40. Там горел строительный мусор на площади около 1000 квадратных метров.

О локализации и ликвидации открытого горения в Красногвардейском районе Петербурге сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. В 7.32 пожарные отказались от повышенного номера 1- «бис». Сейчас на месте ведется дотушивание отдельных участков.

Ранее ведомство сообщало, что огнем были объяты порядка 600 квадратных метров площади у здания, а также 300 метров внутри ангара размером 30 на 10.

По данным «Фонтанки», по данному адресу зарегистрировано около 10 фирмы, большая часть из них связана с обслуживанием автомобилей — от ремонта до запчастей. Но есть и компании, занимающиеся продажей кофе-чая и организацией похорон. Отметим, что на соседнем участке находится МО №36 «Ржевка».