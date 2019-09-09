Школу не закончил, уже за руль. ГИБДД предлагает выпускникам сдавать на права

Нововведения получения прав на вождение подготовила россиянам ГИБДД. Получить доступ к мотоциклу станет сложнее, а путь к автомобилю можно начать раньше.

Проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения» опубликован инспекцией на regulation.gov.ru. Об этом пишет «Коммерсант» 9 сентября. Документ предполагает, что минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет. Однако, получить права этой категории можно будет не сразу — сначала два года нужно ездить на маломощном тяжелом мотоцикле с новой подкатегорией прав А2.

Увеличится возраст допуска к рулю и при управлении грузовиками и автобусами. Если стажа нет, то минимальный возраст при получения категории С (грузовики максимальной массой от 3,5 т) увеличивается с 18 до 21 года, а категории D (автобусы с 8 и более местами) — с 18 до 24 лет.

Особо отмечается, что получить права этих категорий будет невозможно без опыта вождения легковой машины в течение года.

Реклама



Еще одно интересное нововведение — возможность несовершеннолетнему гражданину сдать экзамен на права категории B (в 17 лет) и сесть за руль. Однако, сесть за руль молодые люди смогут при условии «сопровождения» более опытным автомобилистом.