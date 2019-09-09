Рядом с МО № 36 «Ржевка» тушат серьезный пожар. Горит под 1000 квадратных метров.

Строительный мусор на площади 600 квадратных метров тушат в Красногвардейском районе с раннего утра 9 сентября. Пожарные присвоили возгоранию повышенный номер сложности.

Как собщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре по адресу Лесопарковая , дом 40 поступило в пожарную охрану в 4.16.

На данный момент на открытой территории горит строительный мусор на площади 600 квадратных метров, а также горит обстановка в ангаре размером 30 на 10 на общей площади 300 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер 1- "бис".

По соседству с ангаром в доме 38 расположено административное здание МО № 36 «Ржевка».