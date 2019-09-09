Минобороны рассекретило архивные документы о начале Второй Мировой войны

Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, приурочив это к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом. Они опубликованы в мультимедийном разделе на сайте ведомства на сайте ведомства под названием «Хрупкий мир на пороге войны».

В частности, военные представили шифротелеграммы, которые руководству страны из различных городов Западной Украины отправлял начальник главного политуправления Красной Армии Лев Мехлис. В них он докладывает о «неподдельном энтузиазме», с которым украинское население встречают советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии, их большой заинтересованности в жизни СССР.

"Отдельные документы полностью переворачивают традиционные представления о надвигавшейся «буре» и причинах подписания пакта Молотова-Риббентропа", – подчеркнули в минобороны.

Так, например, начальник генштаба РККА командарм 1-го ранга Борис Шапошников на 31 странице лично, без помощи машинистки, представляет свою оценку рисков войны и даже предлагает варианты развёртывания войск в случае военных действий с перечислением потенциально задействовуемых ресурсов. Прогноз оказался точным: "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии", – пишет Шапошников.

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Кроме того, Минобороны публикует перевод сохранившихся в архиве Генерального штаба показаний генерал-лейтенанта Германа Беме об операциях 2-го германского армейского корпуса в ходе наступления на Польшу. Онсодержит детальное описание потайной, под видом учений, подготовки германской армии к атаке, а также последовательность действий войск корпуса в ходе наступления.

О закулистных интригах осени 1939 года в проекте рассказывает посол СССР в Великобритании Иван Майский. Согласно его воспоминаниям, одним из приоритетов СССР в 1938-1939 годы было достижение «антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе». Однако после того, как трехсторонние переговоры между СССР, Францией и Великобританией в 1939 году зашли в тупик, советское государство заключило договор о ненападении с Германией.