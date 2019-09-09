В Петербурге подсчитано 88% бюллетеней. У Беглова - вдвое больше голосов, чем у обоих его соперников

Врио губернатора Петербурга лидирует в выборной гонке со значительным отрывом в 64,60%. Такие данные опубликовала ЦИК после обработки 88,38% бюллетеней.

Это вдвое больше, чем у его соперников. Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 16,88% голосов, а выдвинувшийся от "Гражданской платформы" Михаил Амосов – 15,88%.

За ходом подсчёта голосов в Петербурге, а также за нарушениями, следите вместе с "Фонтанкой" в специальной трансляции.