Биатлонист Шипулин прошёл в госдуму Свердловской области

По результатам подсчёта 99,77% голосов биатлонист Антон Шипулин, выдвигавшийся кандидатом от "Единой России" на довыборах в госдуму Свердловской области, станет депутатом.

Согласно информации на сайте ЦИК, за Шипулина проголосовали почти 46 тысяч избирателей, что позволило спортсмену набрать 41,7% от общего количества голосов. Ближайший его соперник – Алексей КОровкин от "Справедливой России" получил 24,03%. За него, участника «Умного голосования» оппозиции, отдали свой голос более 26 тыс. человек.

Довыборы по Серовскому одномандатному округу проводились по причине того, что Сергей Бидонько, который победил здесь в 2016 году, перешел из Госдумы РФ на должность вице-губернатора Свердловской области.

За ходом подсчёта голосов в Петербурге, а также за нарушениями, следите вместе с "Фонтанкой" в специальной трансляции.