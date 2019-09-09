Россиянам при покупке алкоголя разрешат показывать электронное приложение вместо бумажного паспорта

С введением элетронного паспорта россияне смогут приобретать алкоголь и табак с помощью приложения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщает 9 сентября "Интерфакс".

Как сообщил Акимов, первыми услугой смогут воспользоваться москвичи.

"Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность", – пояснил вице-премьер и добавил, что начать предполагается с таких услуг, где нет юридически значимых трансакций. К ним, в частности, относится покупка сигарет и алкогольных напитков.

"Вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение", – заверил Акимов. По его словам, после скачивания приложения, которое будет разработано на основе российской криптографии, потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.

Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, более половины граждан России (59%) не видит целесообразности в том, чтобы оформлять анонсированные в июле электронные паспорта.