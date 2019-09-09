Россиянам при покупке алкоголя разрешат показывать электронное приложение вместо бумажного паспорта
С введением элетронного паспорта россияне смогут приобретать алкоголь и табак с помощью приложения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщает 9 сентября "Интерфакс".
Как сообщил Акимов, первыми услугой смогут воспользоваться москвичи.
"Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность", – пояснил вице-премьер и добавил, что начать предполагается с таких услуг, где нет юридически значимых трансакций. К ним, в частности, относится покупка сигарет и алкогольных напитков.
"Вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение", – заверил Акимов. По его словам, после скачивания приложения, которое будет разработано на основе российской криптографии, потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.
Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, более половины граждан России (59%) не видит целесообразности в том, чтобы оформлять анонсированные в июле электронные паспорта.
Справка:
Электронный паспорт РФ – это карточка, которая будет содержать базовую информацию о гражданине. Речи об обязательном внесении биометрических данных пока не идет.
Внедрение новых документов начнется уже в 2020 году в Москве, а еще через два года выдача бумажных аналогов прекратится.