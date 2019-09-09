США и Украина проведут наблюдательный полёт над Россией

Россия со 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября – над территорией РФ. Об этом сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".

Российский Ан-30Б вылетит из Варшавы с возможность максимального удаления от аэродрома в 1400 км.

Румынский самолёт наблюдения Ан-30 с американскими и украинскими специалистами на борту, в свою очередь, отправится инспектировать военные объекты РФ с аэродрома Кубинка.

Кроме того, российская сторона планирует провести инспекцию на территории Германии в 14 тысяч квадратных километров.