США и Украина проведут наблюдательный полёт над Россией
Россия со 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября – над территорией РФ. Об этом сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Российский Ан-30Б вылетит из Варшавы с возможность максимального удаления от аэродрома в 1400 км.
Румынский самолёт наблюдения Ан-30 с американскими и украинскими специалистами на борту, в свою очередь, отправится инспектировать военные объекты РФ с аэродрома Кубинка.
Кроме того, российская сторона планирует провести инспекцию на территории Германии в 14 тысяч квадратных километров.
Справка:
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.