Теннисист Медведев боролся с Надалем пять часов, но проиграл свой первый финал турнира Большого шлема

Поражением для теннисиста Даниила Медведева завершился финал Открытого чемпионата США. В решающем матче россиянин уступил второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В последнем, пятом сете Медведев при счете 2:5 сумел отыграть два гейма. Для Надаля лишь третий матчбол оказался успешным. Теперь на счету испанца 19 побед на турнирах Большого шлема.

Матч продолжался 4 часа 51 минуту.

Тем не менее, для российского тенниса участие Медведева в финале – все равно большое достижение. До него россияне не играли в решающих матчах «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.