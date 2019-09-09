Эмир Кувейта госпитализирован в США

Девяностолетний правитель Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединённых штатах, в связи с чем отложена его встреча с Дональдом Трампом, запланированная на 12 сентября. Об этом сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Вашингтоне, как только он почувствует себя лучше. Эмир – уважаемый лидер и большой партнер Соединенных Штатов в решении проблем в регионе", – добавил Дир.

Шейху Сабаху установили кардиостимулятор в 2000 году, и он успешно перенес операцию на мочевыводящих путях в США в августе 2007 года. По данным новостного агентства Кувейта, в больнице эмиру предстоит сдать медицинские тесты, в связи с чем его госпитализировали, не уточняется.

Шейх Сабах правит Кувейтом с января 2006 года.