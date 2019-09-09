Импортер Alianta Group откроет винотеку в Петербурге

Крупный винный импортер Alianta Group откроет специализированный магазин у площади Восстания в Петербурге. Об этом 9 сентября сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, компания основана в 1993 году Арменом Гришкяном. По данным ЦИФРА, Alianta Group сегодня занимает шестое место среди импортеров вина в России. На данный момент у неё есть одна винотека в Москве - Wine Express работает на Чистопрудном бульваре. Диапазон цен на вина — от менее 1 тыс. руб. и до более 10 тыс. руб. за бутылку, в ассортименте также крепкий алкоголь.Также там же есть зона посадки примерно на 10–15 мест.

В компании подтвердили, что намерены развивать розничный бизнес, открыв одно заведение в Петербурге и одно в Москве.

По примерным оценкам, на открытие одной винотеки без учета аренды может потребоваться от 2 млн руб.