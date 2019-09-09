Проректор ВШЭ Касамара признала поражение на выборах

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара смирилась с поражением на выборах, передаёт издание «Проект».

По предварительным данным, в 45 округе Москвы лидером гонки стал Магомед Яндиев, который также был кандидатом из «Умного голосования» Навального.

«Я вижу, что в Москве эффект умного голосования имеет место, я не могу его отрицать. Другое дело, что умное голосование не синонимично эффективному голосованию», — заявила Касамара.

По её мнению, большую роль в победе Яндиева сыграла мусульманская диаспора, которыя выступила «явно консолидированно».

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Ранее сообщалось, что кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве.

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