«Такие молодые, красивые, и таким занимаетесь. Позорище». В Московской Заставе главы избиркомов сбежали с бюллетенями

По словам наблюдателей, сразу на нескольких участках в муниципальном округе Московская Застава избирательные комиссии предпочли покинуть помещение по-английски. Видео одной из погонь опубликовано в сети.

Действие разворачивается на участке 1280. «Куда вы побежали, дорогие, – вопрошает снимающая видео женщина, не поспеваяза уходящими мужчинами с сумками. – Николай Николаевич, члены участковой избирательной комиссии, вы куда уходите? Ребята, вы что, шутите? Ребята, вы куда убегаете? Вы такие молодые, красивые и таким занимаетесь!».

Видео снимала Екатерина Жаркова, кандидат в муниципальные депутаты с участка № 1280 от «Яблока». Она рассказала «Фонтанке», что после того, как в 20.00 завершилось голосование, УИК тормозил начало подсчета голосов, «предлагал попить чаю с блинчиками» и т. д. Однако наблюдатели настаивали на начале процедуры, в какой-то момент им даже пригрозили удалением с участка. «В итоге урны все же открыли, бюллетени высыпали, но затем глава Николай Малахов сотоварищи просто собрал все бюллетени, документацию и сбежал с участка», – рассказала Жаркова.

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Аналогичная ситуация, по словам других представителей партии, произошла еще на нескольких участках: 1283, 1285 и 1286. Разнится в том, что в некоторых случаях забеги происходили не с бюллетенями, а с протоколами. В ряде участков, как говорят «яблочники», они лидировали в голосовании. В данный момент наблюдатели сконцентрировались на участке 1282, подозревая, что на нем тоже может быть совершен бросок к свободе.

О нарушении написано заявление в Центральную избирательную комиссию.

За хроникой подсчета голосов следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».