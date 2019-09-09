Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции. Предварительный подсчет голосов показывает их победу в 18 из 45 одномандатных округов, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

После подсчета 72% бюллетеней, по данным на сайте Мосгоризбиркома, опережают конкурентов, в частности, коммунисты Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Евгений Ступин (округ 20), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Леонид Зюганов (округ № 21) и Елена Янчук (№ 18).

В 45-м округе поддержанный мэрией кандидат Валерия Касамара проиграла справороссу Магомету Яндиеву.

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