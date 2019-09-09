«Вам вообще не надо было видеть». Наблюдатели на участке в Московском районе прошли через баррикады, но не через живой щит

Как сообщили наблюдатели, которые находятся на избирательном участке № 1379 (школа № 496 на Варшавской улице), для них выставили двойную преграду при подсчете голосов.

Сначала выяснилось, что в полном соответствии с военной наукой избирательная комиссия обезопасила периметр школьным партами. Взирающий на это полицейский не впечатлился, и предложил обращаться в дежурную часть. Когда же наблюдатели все же преодолели это препятствие, в деталях рассмотреть процедуру подсчета им помешали вставшие перед ними челны комиссии. На замечание о том, что невозможно ничего увидеть, последовал ответ: «Вам вообще не надо было видеть».

За хроникой подсчета голосов следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».