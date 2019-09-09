После обработки 22% протоколов у Беглова 64,56% голосов

Как сообщил ЦИК, по результатам обработки 22% протоколов голосования, в выборах губернатора Петербурга лидирует Александр Беглов. У него 64,56%.

В абсолютном выражении получается, что обработано 141,2 тысяча бюллетеней, где галочка поставлена напротив фамилии Беглова. На втором месте Надежда Тихонова, у нее 16,96% (37,1 тысяча). Михаил Амосов третий с 15,82% (34,6 тысяч).

Напомним, ранее горизбирком удивил всех озвученной явкой, которая превысила 41%. Незадолго до этого ВЦИОМ говорил о 23,3%.