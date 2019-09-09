«Никого не знаю. А против всех можно?» Петербург проголосовал, отвлекаясь от детских танцев и стихов о Родине

"Фонтанка.ру"

«Так повелось в нашей стране, что выборы — это праздник» – сообщали петербуржцам на 8 сентября на избирательных участках. И праздник этот украшали не только выпивкой и едой, но и танцами со стихами. Плясали и декламировали преимущественно дети. «Фонтанка» обежала несколько участков и увидела, что депутатов выбирали, как женихов — по возрасту.

За хроникой подсчета голосов следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».