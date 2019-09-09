Беглов после выборов поблагодарил волонтеров и силовиков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил слова благодарности в адрес причастных к проведению выборов в городе. Перепало волонтерам, избиркому и силовикам.

«Хочу выразить слова благодарности волонтерам и всем кто меня поддежривал, – заявил Беглов 9 сентября в интервью «России 24». – В течение длителнього времени они как товарищи поддерживали меня. Большое спасибо горизбиркому, который очень хорошо организовал эти выборы, они прошли открыто, честно. И огромное спасибо силовому блоку, который обеспечил безопасность этих выборов».

Ранее, напомним, глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что всего в единый день голосования было получено 181 сообщение о нарушениях; к губернаторским выборам относится лишь шесть. При этом Миненко подчеркнул, что большая часть жалоб не подтверждается, а в сети множатся фейки о вбросах. «Фонтанка» в течение дня ведёт онлайн-трансляцию с выборов, которая включает сообщения наблюдателей и просто очевидцев о нарушениях.