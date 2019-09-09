Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», — цитирует Турчака РБК.

Тех, кто прогнозировал проигрыш партии власти, секретарь генсовета единороссов назвал «горе-социологами и политологами».

По его словам, во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем, в основном, за счет партийных списков.

Со ссылкой на источник в «Единой России» РБК уточняет, что в Хабаровском крае партия власти проиграла не только по спискам, но и все одномандатные округа. По его словам, из 24 округов 21 выиграла ЛДПР, 2 — КПРФ и один самовыдвиженец.