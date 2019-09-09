«Муниципалитет, где голос оппозиции звучит в полную силу». Справедливороссы одержали победу в Левашово

В десятимандатном муниципальном совете МО Левашово одержали победу все 10 кандидатов от «Справедливой России».

По предварительным данным, они получили около 70% голосов жителей округа.

«В Санкт-Петербурге появится еще один муниципалитет, где голос оппозиции звучит в полную силу. У нас есть Автово, теперь еще и в Левашово справедливороссы составляют абсолютное большинство. Это начало серьезных политических перемен в Санкт-Петербурге», – считает глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Левашово станет вторым муниципалитетом Петербурга под контролем «Справедливой России». Сейчас партия имеет большинство в муниципальном совете Автово.

О нарушениях во время выборов и ходе подсчёта голосов - в подробной трансляции «Фонтанки».