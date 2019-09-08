Дворы, «холодный чердак» и бюджет. Беглов рассказал, чем будет заниматься после подсчета голосов петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о своих первых шагах после завершения голосования на выборах губернатора. В любом случае 10 дней текущей работы ему обеспечены.

«С завтрашнего дня я все равно продолжаю работать, – сообщил Беглов вечером 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов. – Чтобы губернатор вступил в должность, в соответствии с уставом, нужно 10 дней. Первое — это текущие работы. У нас хорошая погода, надо сделать все, что мы наметили: это благоустройство дворов, парков, ремонт дорог, строительство дорог и других объектов. Второе — это, безусловно, подготовка к зиме».

По словам Беглова, уже сейчас перевыполняется программа «холодный чердак», которая должна обезопасить кровли от образования наледей. Третий важный вопрос — подготовка бюджета на следующий год.

Реклама



Ранее стало известно, что после обработки 5,2% протоколов Беглов лидирует с результатом 66,45%.

Подробнее о ходе подсчёта голосов, нарушениях во время выборов читайте в трансляции «Фонтанки».