"Нам удалось не устраивать шоу". Александр Беглов порадовался, что кандидаты в губернаторы не критиковали друг друга

"Фонтанка.ру"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в Петербурге "прошли практически без каких-то явных нарушений".

"По губернаторским выборам было всего шесть заявлений, которые сегодня рассматриваются", – заявил он журналистам после окончания дня голосования 8 сентября.

"Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить жителей нашего города, петербуржцев за их активное участие в выборной кампании. Потому что они все пришли на сегодняшний день. И сделали свой выбор – выбор будущего. И не только губернатора, но и местного самоуправления. Хочу еще раз порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является городом-культурной столицей и открытым городом", – сказал врио губернатора. Он добавил, что "благодарен своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора".

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"И хочу сказать, что, знаете, нам удалось не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы ведь не критиковали друг друга. Мы представляли свои программы. Программы всех кандидатов – они достойные. И будущему губернатору нужно учитывать те разработки и те предложения, которые были разработаны соответствующими кандидатами. Нам это удалось, у нас это получилось. И я считаю, что город справился со своей задачей: он еще раз подтвердил, что это открытая и культурная столица. Настроение хорошее", – заявил он во время пресс-конференции.

О том, как считают бюллетени и о нарушениях во время голосования в Петербурге читайте в подробной трансляции «Фонтанки».