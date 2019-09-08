Беглов и «Единая Россия»: есть ли интрига в итогах петербургских выборов

Первые данные от ЦИК и экзитполы ВЦИОМ разбивают любое ожидание интриги на губернаторских выборах в Петербурге. Сейчас она только в том, сколько процентов голосов наберет Александр Беглов и какой будет финальная явка. В любом случае врио губернатора трудно будет избежать участи возглавить Северную столицу на ближайшие пять лет. А вот муниципальная кампания кое где может быть неожиданной.

Самовыдвиженец и врио губернатора Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 66,45 говорят данные ГИК после обработки 5% протоколов. На втором месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы», на третьем — Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Примечательно только, как снижается доля Беглова по мере подсчета голосов. После обработки 0,1% бюллетеней — были рекордные 83,61%, а после 0,2% – 84,43%, после 1,5% 74,46%, 1,8 – 73,4. Вероятно, дальнейшие подсчеты покажут что-то более близкое к экзит-полам.

Как сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения, по результатам экзитполов на губернаторских выборах в Петербурге врио губернатора набирает 56%. Михаил Амосов может рассчитывать на 21,4%, а Надежда Тихонова на 19%. Впрочем, 44,9% респондентов ВЦИОМ отказались от ответов на вопрос социологов, а еще 3,6% испортили бюллетень. Так что поле для интриги с конечными процентами голосов сохраняется, как и с уровнем явки.

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить жителей нашего города, петербуржцев за их активное участие в выборной кампании. Потому что они все пришли на сегодняшний день. И сделали свой выбор: выбор будущего. И не только губернатора, но и местного самоуправления. Хочу еще раз порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является городом-культурной столицей и открытым городом", – сказал врио губернатора на первой пресс-конференции в ТАСС после выборов.

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Он добавил, что "благодарен своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора". "И хочу сказать, что, знаете, нам удалось не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы ведь не критиковали друг друга. Мы представляли свои программы. Программы всех кандидатов – они достойные. И будущему губернатору нужно учитывать те разработки и те предложения, которые были разработаны соответствующими кандидатами. Нам это удалось, у нас это получилось. И я считаю, что город справился со своей задачей: он еще раз подтвердил, что это открытая и культурная столица. Настроение хорошее", – заявил он во время пресс-конференции.

Напомним, что в предыдущий раз выборы губернатора Петербурга проходили в 2014 году. Проголосовать тогда пришли 39,36% избирателей. Победил на выборах Георгий Полтавченко с результатом 79,3% голосов. Второе место заняла Ирина Иванова от КПРФ (9,37%), следом – Константин Сухенко от ЛДПР (3,83%). Еще два кандидата – Андрей Петров ("Родина") и Тахир Бикбаев ("Зеленые") – получили чуть больше 2% голосов. Недействительными тогда оказались менее 3% бюллетеней.

До этого губернатора петербуржцы выбирали в 2003 году. Голосование тогда прошло в два тура. Первый тур – в нем принимали участие девять кандидатов – прошел при явке 28,99%. Чтобы победить в нем, будущему губернатору Валентине Матвиенко не хватило 1,27% голосов. Во втором туре она соперничала с вице-губернатором Анной Марковой и выиграла с результатом 63% при явке 39,13%.

До муниципальных выборов комиссии еще не добрались — в первую очередь, по старшинству, считают губернаторскую кампанию. Впрочем, свои муниципальные экзит-пулы уже раскрыл спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

«Первые оперативные данные показывают: партия «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную», – заявил он.

И отметил, что считает, что голосование проходило абсолютно спокойно: «не зафиксировано нарушений, которые бы могли воздействовать на волеизъявление петербуржцев и вызвать малейшие сомнения в легитимности и прозрачности этих выборов».

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Петербургский горизбирком также заявил, что выборы в Петербурге прошли спокойно, четко и в соответствии с законом. Большинство обращений с жалобами относятся к муниципальной кампании. И здесь как раз есть почва для неожиданностей.

Например, в Москве, где не было губернаторской кампании, голосование преподнесло сюрпризы.

Например, «яблочница» Дарья Беседина выигрывает у коммуниста-депутата гордумы Вадима Кумина после обработки примерно трети голосов. А широко известная проректор ВШЭ Валерия Касамара проигрывает Магомету Яндиеву, предложенному «Умным голосованием». Вице-спикер Московской городской думы Андрей Метельский в МГД может и не пройти.Впрочем пока это очень предварительные цифры.

Неувлекательность интриги на выборах главы городской власти привела к тому, что Петербург в течении дня был одним из самых вялоголосующих регионов. Кандидат Амосов даже заявил, что его избирательную кампанию не заметили СМИ, в том числе и «Фонтанка».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»