Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +25
$ 66.00р
72.89р
01:27 09.09.2019
Расширенный поиск

Власть
08.09.2019 23:56
Печать

Беглов и «Единая Россия»: есть ли интрига в итогах петербургских выборов

Первые данные от ЦИК и экзитполы ВЦИОМ разбивают любое ожидание интриги на губернаторских выборах в Петербурге. Сейчас она только в том, сколько процентов голосов наберет Александр Беглов и какой будет финальная явка. В любом случае врио губернатора трудно будет избежать участи возглавить Северную столицу на ближайшие пять лет. А вот муниципальная кампания кое где может быть неожиданной.

Беглов и «Единая Россия»: есть ли интрига в итогах петербургских выборов

Самовыдвиженец и врио губернатора Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с 66,45 говорят данные ГИК после обработки 5% протоколов. На втором месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы», на третьем — Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Примечательно только, как снижается доля Беглова по мере подсчета голосов. После обработки 0,1% бюллетеней — были рекордные 83,61%, а после 0,2% – 84,43%, после 1,5% 74,46%, 1,8 – 73,4.  Вероятно, дальнейшие подсчеты покажут что-то более близкое к экзит-полам.

Как сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения, по результатам экзитполов на губернаторских выборах в Петербурге врио губернатора набирает 56%. Михаил Амосов может рассчитывать на 21,4%, а Надежда Тихонова на 19%. Впрочем, 44,9% респондентов ВЦИОМ отказались от ответов на вопрос социологов, а еще 3,6% испортили бюллетень. Так что поле для интриги с конечными процентами голосов сохраняется, как и с уровнем явки. 

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить жителей нашего города, петербуржцев за их активное участие в выборной кампании. Потому что они все пришли на сегодняшний день. И сделали свой выбор: выбор будущего. И не только губернатора, но и местного самоуправления. Хочу еще раз порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является городом-культурной столицей и открытым городом", – сказал врио губернатора на первой пресс-конференции в ТАСС после выборов.

Реклама

Он добавил, что "благодарен своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора". "И хочу сказать, что, знаете, нам удалось не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы ведь не критиковали друг друга. Мы представляли свои программы. Программы всех кандидатов – они достойные. И будущему губернатору нужно учитывать те разработки и те предложения, которые были разработаны соответствующими кандидатами. Нам это удалось, у нас это получилось. И я считаю, что город справился со своей задачей: он еще раз подтвердил, что это открытая и культурная столица. Настроение хорошее", – заявил он во время пресс-конференции.

Напомним, что в предыдущий раз выборы губернатора Петербурга проходили в 2014 году. Проголосовать тогда пришли 39,36% избирателей. Победил на выборах Георгий Полтавченко с результатом 79,3% голосов. Второе место заняла Ирина Иванова  от КПРФ (9,37%), следом – Константин Сухенко от ЛДПР (3,83%). Еще два кандидата – Андрей Петров ("Родина") и Тахир Бикбаев ("Зеленые") – получили чуть больше 2% голосов. Недействительными тогда оказались менее 3% бюллетеней.

До этого губернатора петербуржцы выбирали в 2003 году. Голосование тогда прошло в два тура. Первый тур – в нем принимали участие девять кандидатов – прошел при явке 28,99%. Чтобы победить в нем, будущему губернатору Валентине Матвиенко не хватило 1,27% голосов. Во втором туре она соперничала с вице-губернатором Анной Марковой и выиграла с результатом 63% при явке 39,13%.

До муниципальных выборов комиссии еще не добрались — в первую очередь, по старшинству, считают губернаторскую кампанию. Впрочем, свои муниципальные экзит-пулы уже раскрыл спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

«Первые оперативные данные показывают: партия «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную», – заявил он.

И отметил, что считает, что голосование проходило абсолютно спокойно: «не зафиксировано нарушений, которые бы могли воздействовать на волеизъявление петербуржцев и вызвать малейшие сомнения в легитимности и прозрачности этих выборов». 

Реклама


Петербургский горизбирком также заявил, что выборы в Петербурге прошли спокойно, четко и в соответствии с законом. Большинство обращений с жалобами относятся к муниципальной кампании. И здесь как раз есть почва для неожиданностей. 

Например, в Москве, где не было губернаторской кампании,  голосование преподнесло сюрпризы. 

Например, «яблочница» Дарья Беседина выигрывает у коммуниста-депутата гордумы Вадима Кумина после обработки примерно трети голосов. А широко известная проректор ВШЭ Валерия Касамара проигрывает Магомету Яндиеву, предложенному «Умным голосованием». Вице-спикер Московской городской думы Андрей Метельский в МГД может и не пройти.Впрочем пока это очень предварительные цифры.

Неувлекательность интриги на выборах главы городской власти привела к тому, что Петербург в течении дня был одним из самых вялоголосующих регионов. Кандидат Амосов даже заявил, что его избирательную кампанию не заметили СМИ, в том числе и «Фонтанка».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
06.09.2019 18:00

«Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
Setl Group
06.09.2019 17:04

«Петербургская Недвижимость» запустила программу «Квартира каждому»

В сентябре компания «Петербургская Недвижимость» представила новое предложение «Квартира каждому». Теперь квартиру в современном доме комфорт-класса можно оформить в ипотеку с легким платежом — от 15 тысяч рублей в месяц.
06.09.2019 17:00

Детокс головы, или Когда мозгу нужно остыть

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.
unsplash.com
06.09.2019 16:28

Эксперты ПСК ожидают снижения ипотечных ставок к ноябрю

Банк России в третий раз за год смягчил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла минимального значения за последние пять лет – 7%. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это приведёт к дополнительному снижению банковских ставок по ипотеке в ближайшие два-три месяца.
06.09.2019 14:55

Как начать разбираться в кино?

Новые фильмы выходят в прокат каждый месяц. Как выбрать то, что стоит смотреть? Вместе с телеканалом «Кино ТВ» мы составили краткое руководство для занятых горожан.
ГК «КВС»
06.09.2019 12:57

ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».
Setl Group
06.09.2019 12:04

Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.
Группа ЦДС
06.09.2019 11:55

Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.
ПСК
06.09.2019 11:17

В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.09.2019 10:27

В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.09.2019 18:00

В Пушкинском районе появится бизнес парк «Гараж»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину, в первые дни сентября начал строительство нового общественно-делового центра.
ПАО Сбербанк
05.09.2019 14:33

Проезд в метро по Единой карте петербуржца стал дешевле на 15 рублей

С 1 сентября по 31 декабря 2019 года владельцы Единых карт петербуржца могут оплачивать поездки в метро со скидкой 15 рублей, стоимость проезда составит всего 30 рублей. Для обладателей других карт платежной системы «Мир» цена проезда составит 35 рублей.