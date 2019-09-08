Некогда объяснять — просто наблюдай. ГИК насчитал 181 жалобу во время единого дня голосования, и объяснил, почему было не до наблюдателей

Глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что выборы прошли в полном соответствии с законом и были организованы лучше, чем обычно. По его словам, подавляющее большинство жалоб не подтвердились.

Миненко сообщил, что 6 жалоб относились к губернаторской кампании, 175 — к муниципальной. «Больше всего претензий было в части организации надомного голосования, – рассказал председатель комиссии. – С ними еще будем разбираться. Но, на первый взгляд, многие из них не обоснованы и вызваны либо незнанием избирательных процедур, либо плохой организацией работы самих наблюдателей… Члены участковых избирательных комиссий работали оперативно, у них не было возможности объяснять наблюдателям, как и что им делать. Те их наблюдателей, кто понимал сложность процедуры и действительно хотел проконтролировать процесс, нашли такую возможность».

Миненко рассказал, что незначительные нарушения имели место — в частности, случай недопуска журналиста. На часть из них успели отреагировать, по другим идет работа. Не обошел Миненко и тему фейковых свидетельств о нарушениях: «Мы столкнулись с видеозаписями вбросов бюллетеней, которые были сняты в других регионах несколько лет назад». Ситуацию на участке 1982, где гражданин под камеру поместил пачку бюллетеней в ящик для голосования, Миненко назвал провокацией.

Глава ГИК авторитетно заявил, что «для фальсификации итогов голосования одного вброса недостаточно — нужно фальсифицировать записи в списках избирателей, подтверждающие получение бюллетеней». « Обычные законные действия пытались извратить и представить как нарушения — в частности так позиционировал голосование военнослужащих, – добавил Миненко. - Тиражировались сообщения оп подкупе избирателей, раздаче бюллетеней, заполнении бюллетеней членами комиссий — но они не подкреплялись доказательствами».

Как «Фонтанка» увидела выборы и нарушения на них — можно узнать в онлайн-трансляции единого дня голосования.